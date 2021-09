Večer v amfiteátru nabídne i další novinku. „Bude se křtít CD s písněmi Karla Gotta v nových aranžmá, které půjde do prodeje až v předvánoční době. Zájemci si ho však budou moci pořídit už teď na Lochotíně. V prodeji tam budou i upomínkové předměty k filmu Karel,“ dodal výkonný ředitel Juniorfestu.

Vstupenky za 250 korun budou v prodeji na plzenskavstupenka.cz až do sobotních 12 hodin. „Z každého lístku jde 51 korun na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Na místě budou vstupenky za 350 korun a nadaci z ní půjde 102 korun,“ zmínil Šašek charitativní podtext zítřejší projekce.

„V červenci jsme s Bontonfilmem dělali předpremiéru filmu Prvok, Šampóm, Tečka a Karel a jim se způsob, jakým jsme dokázali přilákat lidi do amfiteátru, líbil. I z toho důvodu nám nabídli možnost další spolupráce,“ vysvětlil Michal Šašek z Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest, jehož organizátoři další akci v amfiteátru připravují.

Loni byl uveden na festivalu Finále v Plzni, uvedení do kin se ale dokument Olgy Malířové Špátové Karel o zpěváku Karlu Gottovi dočká až letos v říjnu. Ještě před tím ale dojde v sobotu 18. září na jeho předpremiéru v amfiteátru v Plzni na Lochotíně.

