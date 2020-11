Patnáctá Animánie začíná, festivalové ceny si vítězové vytisknou

Netradiční průběh bude mít letošní festival audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let Animánie, který se pro letošní rok přesunul do on-line světa a představí 150 animovaných filmů z domova i zahraničí s pestrou žánrovou nabídkou.

Ředitel Animánie Jan Příhoda s festivalovou cenou Animánička pro vítěze 15. ročníku festivalu, který v Plzni začíná ve čtvrtek 19. listopadu. | Foto: Foto: Animánie