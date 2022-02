Desku pokřtil ve čtvrtek v podvečer v galerii a vinotéce v ulici Na Roudné. "Je to moje první cédéčko a vlastně jsem si jím splnil svůj sen," řekl Deníku. A dodal, že na vzniku desky spolupracoval se svými přáteli a kamarády. "Obal dělal Zdeněk Halamásek, desku vydal Jirka Sláma z AVIKu, David Vostrý se postaral o aranže a nahrál většinu hudebních nástrojů. Zpívají tam se mnou Marcelka Březinová, Jana Zenáhlíková, Karolínka Kopáčková a moje děti. Je to vlastně parta lidí, kteří se mají společně rádi a podle toho to cd vypadá. Je klidné pozitivní, nenavazuje na mojí dřívější metalovou kariéru, ale na tu poetickou," uvedl Batěk.