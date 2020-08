Předprodej na Noc legend odstartoval

Supergroup.cz, to je hudební skupina tvořená ze skutečných muzikantských legend – Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Jan Hrubý, Vladimír Guma Kulhánek, Roman Dragoun, Miloš Meier. Co jméno, to pojem.

Kamil Střihavka | Foto: Deník / Jitka Vepřovská