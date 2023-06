Již tak silný zážitek umocnila kratičká bouřka vprostřed představení, která jakoby na objednávku burácením a šustěním deště vnesla ještě více tajemna do děje. V závěru vystoupení pak zapadající slunce rozzářilo díky Santiniho genialitě některé části kostela a dokreslilo čarovnou atmosféru večera.

„Na představení Tance Praha chodím k nám do kláštera pravidelně a ráda. Pokaždé mne nadchnou a dnešní bylo naprosto úžasné. Musím smeknout před výkony obou baletek,“ pochválila inscenaci Miroslava Škorvánková z Kladrub.

„V letošním roce nás mile překvapila velká návštěva. Evidentně je festival rok od roku sledovanější a známější a to nás všechny těší. Já osobně obdivuji paní Andreu Miltnerovou. Při vystoupení škobrtla a padla, obratem vše zaobalila tak, že si mnozí mysleli, že pád byl součástí inscenace. Skutečnost však byla jiná. Paní Andrea vše dotančila až do konce, včetně neskutečných pohybů celého těla, a až posléze jsme se dozvěděli, že si při pádu zlomila ruku. O to větší má náš respekt, je to skutečná profesionálka každým coulem. Přejeme jí, aby byla brzo v pořádku, a těším se na další její vystoupení u nás v klášteře,“ řekla Deníku pracovnice kláštera Silvie Strachotová.