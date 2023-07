Revival Fest 2023 v Konstantinkách: kapela QUEENIE dostala publikum do varu

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Dvacátiny oslavil nejstarší hudební festival v novodobých Konstantinových Lázních parádním hudebním zážitkem. Poté, co se v pátek 7. července lázeňské městečko Konstantinovy Lázně zaplnilo příznivci muziky, to na pódiu rozbalila tribut kapela Queenie. Precizní představení složené jak jinak než ze skladeb legendární skupiny Queen a jejího frontmana Freddieho Mercuryho dostalo během chvíle publikum do varu.

Tribut QUENNIE nadchla fanoušky při koncertě v Konstantinových Lázních | Video: Roman Štekl