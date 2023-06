Již třetí ročník festivalu Rock pro Hospic je tu. Výtěžek benefiční akce, která se letos nově koná v areálu bývalého přírodního koupaliště, u hospůdky U Vodníka v Tachově, bude celý věnován tachovskému hospicu.

Rock pro Hospic se koná v sobotu 17. června u hospůdky U Vodníka v Tachově. | Foto: Patrik Petruň

Festival se poprvé konal v roce 2020. „Ideou festivalu je dát možnost zahrát mladým a zajímavým hudebním skupinám převážně z Tachova a okolí po boku jejich starších a zkušenějších kolegů,“ přiblížil prezident festivalu Michal Laško. Jak doplnil, všichni účinkující hrají bez nároku na honorář, lidově řečeno za pivo a párek, stejně tak veškeré osazenstvo funguje na bázi dobrovolnictví.

Letos příznivce a fanoušky potěší svou muzikou kapely z Tachova: sounds.in.stereo, Five Apes, Travex, Calbatros, The New Morning, el Gato Negro a jediná kapela z Plzně – Radosta. Pro Calbatros, el Gato Negro a Five Apes je to premiéra na Rocku pro Hospic.

Pořadatelé nezapomněli ani na to, že návštěvníkům přijde k duhu občerstvení. „Nabízíme dva druhy piva, jedno nealko na čepu, míchané nápoje a chlazené nealko, jakož i maso, klobásy a grilovaný hermelín za lidové ceny,“ zve Michal Laško.

Příznivci dobrého rocku se sejdou v sobotu 17. června ve 12 hodin u hospůdky U Vodníka, hudební produkce začne o dvě hodiny později.

Rock pro Hospic je beneficí. První ročník vynesl tachovskému hospicu 65 tisíc korun, druhý ročník rovných 60 tisíc. A jak pořadatelé dodávají, nechtějí být ani letos o nic horší.