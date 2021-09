Benediktinský klášter v Kladrubech u Stříbra je architektonickým skvostem a perlou mezi díly slovutného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, geniálního architekta a zakladatele barokní gotiky. Je vyzdoben sochami a oltáři z dílny Matyáše Brauna. Je třetí největší katedrálou v Čechách a každý koncert v tomto úžasném prostředí je neskutečným zážitkem. Právě zde se již tradičně uskuteční závěrečný koncert Svatojánského hudebního festivalu. V sobotu 18. září od 17:00 hodin společně vystoupí dva věhlasní mistři, operní pěvec Štefan Margita a kytarový virtuos Lubomír Brabec.

Operní pěvec, tenorista Stefan Margita působil v nejslavnějších operních domech světa – např. v milánské La Scale, londýnské Královské opeře v Covent Garden, v newyorské Metropolitní opeře, v pařížské národní opeře Bastille, v San Franciscu, Chicagu, Turíně, Madridu, Tokiu, Bruselu, Lyonu, Neapoli či Dallasu.

Kytarista Lubomír Brabec patří k legendám koncertního kytarového umění a kritika jej řadí ke špičce českého interpretačního umění. Svou hrou ovlivnil hudebníky nejrůznějších oborů. Obdržel celou řadu ocenění, mj. v Číně Golden Song Prize, od brazilské vlády medaili Heitora Villa-Lobose, dvě zlaté a jednu diamantovou desku od hudebního vydavatelství Supraphon Records. Byl také poctěn medailí Za zásluhy o stát v oblasti umění.

Na programu koncertu zazní písně Händelovy, Schubertovy, Frankovy, ale také Rimského-Korsakova, Antonína Dvořáka a Bély Bartóka. „Každý koncert v kladrubské katedrále je pro mne svátkem. Genuis loci, sakrální prostředí, skvělá akustika, fenomenální řešení architektonického působení světla, to vše znásobuje výkony interpretů a z koncertu to pak činí jedinečný zážitek. Letos bude ještě umocněn krásným hlasem Stefana Margity! Přiznám se, že letos se do Kladrub obzvláště těším,“ doplnil Lubomír Brabec.

Kladrubský klášter je spjat i s osudem sv. Jana Nepomuckého, a tak v letošním roce, ve kterém slavíme třistaleté výročí jeho beatifikace, bude koncert důstojným zakončením a zároveň i vyvrcholením sedmého ročníku Svatojánského hudebního festivalu, který je pořádán pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky.