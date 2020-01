V soutěži Spark Fresh Blood obsadila druhé místo za vítěznou Purnamou z Turnova.

Do soutěže se přihlásilo zhruba 500 kapel z celé republiky, semifinálovou třicítku určila podle nahrávek porota. A finálovou trojici si vybrali fanoušci metalu. Poslali tam i tachovskou partu. „Ani jsme nečekali, že bychom se dostali do finále, takže jsme velmi spokojeni,“ řekl Deníku kytarista a kapelník Michal Šedivý. Pro „Neurotiky“ to ale nebyla první zkušenost se soutěžemi. „Už před nějakými osmi lety jsme zkusili podobnou soutěž a tehdy jsme se dostali do semifinále, což byl také úspěch,“ dodal.

Soutěž vyvrcholila koncertem finálové trojice v Brně. „Tam výsledky určila odborná porota složená ze špičkových muzikantů, kde byl třeba Big Boss z legendárního Rootu, nebo kytarista Marek Šmerda z kapely Cradle of filth,“ řekl dále Šedivý.

Odměnou pro kapelu byla 75% sleva na výrobu cd. „To se nám teď hodí, protože v březnu pokřtíme nové album Nocturnal Misery.“

A takto zhodnotil vystoupení tachovské metalové kapely na brněnském finálovém koncertu magazín Spark: „Jejich nátlakový metal se dvěma vládci mikrofonu sonicky roznesl Kabinet Múz na kopytech. Nahuštěné riffy střídala dusivá atmosféra a Tachovští nás provedli svým industriálním post-metalovým kolchozem.“