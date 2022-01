Jak Deníku sdělil baskytarista a kapelník Jan Mucha, s písničkou Ona, kterou je možné už teď poslouchat na všech streamovacích platformách, startuje také nová éra skupiny. „Po dlouhém hledání přišel do Something Like nový zpěvák Matěj Kludský, (ex Anthems), který kapele vlévá novou sílu do žil,“ uvedl Mucha.

Something Like vydali za dobu své existence dvě desky. Za sebou už mají řadu koncertů se spoustou kapel. Ke koncertním partnerům patří například Hoods, Fall of Serenity, War of Ages, Myra, Disease Illusion. Kapelu mohli vidět a slyšet návštěvníci menších i větších festivalů, jako jsou Death Coffee Party, Rock for People, Czech Death Fest, Husman Fest. „Určitě hodláme v koncertování na festivalech pokračovat, protože to je to, co nás baví ze všeho nejvíc – živé koncerty,“ dodal Mucha.

Do Bezdružic mohla loni poprvé přijet také Bardotka

Jak dále kapelník uvedl, Something Like nikdy nebyli čistě jenom o hudbě. „Hudba samotná je prázdná, pokud nenese myšlenky. Skladba Ona pojednává o tom, jak si ničíme vlastní zemi. O tom, jak zabíjíme svou matku, která nám to pomalu vrací. Dává ale také naději v tom, že ještě není pozdě a je ještě šance, aby se věci změnily k lepšímu. Je to ale hlavně o našem přístupu. O tom, že změnit se musíme každý sám za sebe.“

Kapela aktuálně hraje v sestavě: Matěj Kludský – hlas, David Matlák – kytara, Marcel Kišš – kytara, Zdeněk Kortan – bicí a Jan Mucha – baskytara.

Klip ke skladbě Ona natáčel Tomáš Zavadil o střih se postaral kytarista David Matlák.