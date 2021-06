Ticho! Přivřete ty dveře, ať sem není tak slyšet hluk z ulice! Dáme zkoušku a pak hned pojedeme ostrou!“ Náměstím v Plzni zněly tento týden filmařské povely. V kavárně, kousek od legendárního andělíčka, natáčeli Tomáš Weinreb a Petr Kazda snímek Nikdo mě nemá rád. Po filmu Já, Olga Hepnarová, s nímž slavili úspěchy na festivalech u nás i v zahraničí, se dvojice pustila do kontroverzního tématu – hlavní hrdina je intersexuál, má zároveň malý penis i vaginu.

„My se zajímáme vždy o lidi, kteří jsou trošku jiní, proto nás to zaujalo,“ vysvětluje Weinreb, proč se s kolegou rozhodl filmařsky uchopit téma milostného poměru mezi ženou a intersexuálem. „I když náš milostný vztah neskončí úplně dobře, najdou oba hlavní protagonisté svoji čest a mají sílu bojovat za svoji lásku,“ říká režisér, který se podle svých slov neobává toho, že by diváky od zhlédnutí snímku odradilo, že hlavní hrdina je intersexuál. Tedy pro některé Čechy něco jako zrůda.

Hana Vagnerová, která hraje Lenku, kamarádku hlavní hrdinky Sáry, neváhala ani vteřinu, když dostala nabídku účinkovat v Nikdo mě nemá rád. „Viděla jsem film Já, Olga Hepnarová a myslím si, že kluci jsou obrovští talenti. Líbí se mi, že to je film, který je jiný než všechny ostatní, a líbí se mi, že oni takto riskují a vidí věci jinak. Jsem ráda, že tu mohu být,“ pochvaluje si známá herečka, která se na natáčení do Plzně těšila. Má na ni totiž krásné vzpomínky. „Natáčela jsem tu film Hany Michala Samira, který produkoval Matěj Chlupáček, a to byla jedna z nejhezčích věcí, které jsem dělala. Byl to filmový experiment, film na jeden záběr, a my jsme tu strávili tři noci tím, že jsme se pokoušeli ten film vyrobit,“ říká s tím, že velmi ráda má i plzeňský festival Finále. Když se řeč stočí na její soukromý život a na to, že nedávno veřejně přiznala, že nikdy nechodila s žádným Čechem, rozesměje se. „To neznamená, že by Češi u mě neměli šanci, ale prostě to tak vyšlo,“ reaguje s úsměvem.

Natáčení bude víc

Ve snímku si hlavní roli Martina zahraje litevský herec Mantas Zemleckas, jenž tvůrce zaujal na první pohled. Svým charismatem jim připomíná Davida Bowie, navíc v tváři i těle má něco z ženy. Sáru, jež s ním naváže milostný vztah, představuje slovenská herečka Rebeka Poláková, která režiséry oslovila svými výkony ve filmech Únos či Čistič. V dalších rolích se objeví Barbora Bobulová či Miroslav Hanuš.

A na plátně se objeví i komparzisté z Plzeňska, mezi nimi i Michala Culková z Přeštic. „Přihlásila jsem se do komparzu a hned napoprvé to vyšlo. Je to tu zajímavé,“ pochvalovala si při čekání na záběr.

Filmaři točili nejen na náměstí Republiky, ale i na nádraží, na Chodském náměstí i jinde, kromě krajské metropole jsou jejich cílem i Dnešice.

Brzy po dvojici Weinreb – Kazda se v regionu objeví další filmaři. „Dnešní natáčení je jedno z prvních v řadě, brzy bude následovat například natáčení velmi zajímavého snímku Běžná selhání,“ prozradil David Brabec z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje. V plném proudu je natáčení Policie Modrava na Šumavě.