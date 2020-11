Za současné situace, kdy stále není jisté, kdy se budou moci vrátit lidé do hledišť, se plzeňské Divadlo J. K. Tyla rozhodlo zrušit svůj program až do konce tohoto roku.

„Je nám to velmi líto, ale už nechceme naše diváky napínat. Dá se tušit, že se platná opatření neuvolní do konce roku natolik, abychom obnovili náš provoz v obvyklém režimu. Pokud by se stal zázrak a my mohli ještě před novým rokem hrát, i za nějakých omezených podmínek, připravíme představení podle našich aktuálních možností,“ přibližuje situaci v divadle jeho ředitel Martin Otava.

Změny tak zasáhnou i termíny avizovaných premiér. „Přestože máme čas zkoušet, nemůžeme připravovat další a další premiéry, když nemáme prostor odehrát náš stávající repertoár. Některé inscenace jsme letos zahráli třeba jen třikrát,“ upozorňuje Martin Otava.

Diváci, kteří mají zakoupené vstupenky nebo platné abonentky, mohou vše vracet do 18. prosince v místě nákupu, nově mohou využít také možnosti vrátit vstupenky on-line, přestože je zakoupili v divadelní pokladně. Postup a bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách divadla.

V tuto chvíli pracuje plzeňské divadlo na nových hracích plánech s kratší dobou prodeje vstupenek, která umožní větší flexibilitu při dalším případném omezení provozu.