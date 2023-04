Několik akcí připravilo v březnu kladrubské muzeum pro veřejnost v rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů.

O psaní knih vyprávěl kladrubským Karel Johana. | Foto: Jiří Kohout

Jedním z nich bylo páteční setkání s tachovským spisovatelem Karlem Johanou, který v sále muzea představil svoje knihy. Johana je autorem například Seniorských elegií, Erotických elegií a dalších publikací. Návštěvníci si na místě mohli knihy nejen zakoupit, ale také nechat podepsat. "Bylo to příjemné setkání a za pozvání do Kladrub děkuji," okomentoval dojmy z pátečního večera Johana.

Další akcí k měsíci čtenářů bylo povídání o knihách, které muzeum připravilo v domě s pečovatelskou službou pro jeho obyvatele. Účastníci se dozvěděli o historii knihtisku, popovídali si o svých oblíbených autorech a žánrech a vyslechli si rovněž několik básní ze sbírky Jiřího Kohouta. Povídání o knížkách se čtením příběhů z knihy Zvědavý Punťa bylo také připraveno v sále muzea pro děti z místní mateřské školy a ze školní družiny.

Návštěvníci kladrubského muzea si dále mohou až do poloviny května prohlédnout výstavu Rodokaps a spol., která se věnuje zábavné literatuře vydávané v Česku od 30. do 90. let minulého století.