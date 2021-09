Václave, známe se dost dlouho, ale nikdy jsem netušil, že také píšeš. Jak se z rockové hvězdy stane spisovatelská hvězda - protože oba tvoje romány mají obrovský kladný ohlas?

Já jsem ze všech múzických schopností, talentů, darů, vždycky nejvíc obdivoval, že někdo dokáže napsat knížku. Snad jsem dostal trošku nadání v té muzice, krom toho jsem ještě trochu kreslil. A občas jsem si říkal, že to všechno bych vyměnil za to, kdybych uměl napsat knížku. A pořád jsem říkal, a ono je to v muzice stejné, že musí být nějaký takový vnitřní impuls. A to jsem necítil. Prostě jsem už byl smířený s tím, že některé věci jsou mi odepřené. A pak jsem jednou byl v Chorvatsku, šel jsem po břehu a zaujala mne taková zdánlivá maličkost. A to je důkaz, jakou mohou maličkosti v životě hrát důležitou roli. Viděl jsem tam totiž něco, konkrétně to nemohu říct, protože to hraje roli v té knize (smích), co mě zaujalo a kdybych tam šel třeba o minutu později, neviděl bych to a nedostal impuls.

A to byl tedy start k té první knize?

To byl start k té první. Šli jsme tam se známými a já jim říkám - hele, tohle by mohl být námět na detektivku. A oni řekli, tak to zkus napsat. To bylo v létě a pak v říjnu, když se začaly prodlužovat večery, jednoho dne jsem zasedl a napsal první kapitolu.

Teď se zeptám technicky, jak dlouho ti to trvalo, napsat ten první román. Má 380 stran a říkal jsi, že se musel ještě zkracovat…

Nepsal jsem souvisle, to ani nešlo, protože chodím do práce, věnoval jsem se také kapele, dokonce i skoro půl roku jsem nepsal. A když jsem se pak k tomu vrátil, musel jsem si znovu vše přečíst, abych pochytil znovu všechny návaznosti, udržel spád, rytmus vyprávění. Pak jsem ale vymyslel závěr, jak by se děj mohl vyvinout a to už jsem věděl, že to dopíšu. Pak už to šlo. Navíc, já jsem nevěděl, jak se vlastně knížka píše. Udělal jsem si takovej svůj systém…

To jsem se tě chtěl i zeptat, jak jsi tvořil. Jestli na přeskáčku, nebo souvisle, nebo jestli jsi napřed psal jednu linii, pak další a potom vše poskládal?

V té první se prolínají tři hlavní dějové linie. Myslel jsem si vždycky, že spisovatelé vždycky ví tu kostru příběhu a k výsledku se postupně dopracovávají. Já jsem si řekl, dokud mám nějaké nápady, tak budu psát. A co mě udivilo, že jsem ty kapitoly chronologicky psal a řadil tak, jak jsou v tom románu, snad jen s výjimkou dvou nebo tří. Nepsal jsem jednu dějovou linii a pak ji prohazoval s další. Psal jsem to tak, jak jsem si myslel, že by to mohlo být zajímavé. No a ta kapitola, kterou jsem napsal jako první, je tam tedy asi až jako třicátá čtvrtá.

Děj prvního románu se odehrává v Americe. Je pro to nějaký důvod, nebo je to spíše náhoda?

Hodně jsem četl americké nebo severské thrillery. I my tady máme a měli jsme schopné autory. K mým nejoblíbenějším patří kapitán Exner Václava Erbena. Ale já jsem zkusil děj zasadit do USA, i když jsem vytvořil fiktivní město Pacific City, pro které je ale předobrazem Los Angeles.

Vycházel jsi z nějaké osobní zkušenosti, nebo z návštěvy ve Státech?

Ne (úsměv), jsem jako Karl May, který nebyl v Americe, ale napsal skvělé romány z amerického prostředí. Já oproti němu mám výhodu, že si prostřednictvím televize, dokumentů, internetových map mohu udělat obrázek, jak to tam vypadá.

Jaké je časové rozmezí mezi dokončením prvního románu a okamžikem, kdy jsi začal psát ten druhý?

Já jsem navázal docela brzo. Vlastně za rok. Ten druhý jsem psal ale jinak. Už jsem věděl, jak se zhruba bude vyvíjet příběh, v jakém rozsahu ho chci napsat. Protože ten první román byl strašně obsáhlý, kdyby vyšel v původní podobě, v jaké jsem ho napsal, měl by skoro 600 stran. To mi ale nakladatel říkal, že takový rozsah si mohou dovolit autoři se zavedeným jménem. Tak jsem poměrně dlouho pracoval na zkrácení a bylo to náročné, abych nevyhodil třeba něco, co je pro ten děj zásadní. S touhle zkušeností jsem také přistupoval k druhé knize, kterou jsem psal asi šest, sedm měsíců.

Líbí se mi, že ta kniha má spád, čte se to dobře, v podstatě se nedá od ní odtrhnout, protože to napětí se tam drží po celou dobu. Jak jsem ti už říkal, atmosférou mi připomíná Pastvinu zmizelých od Václava Erbena…

Tak přirovnání k takovému mistrovy české detektivní literatury mě těší, to je úplně super (úsměv).

Čerpal jsi pro svůj druhý román z nějakých skutečných zločinů, které se staly? Nebo to byla zase vyloženě vlastní představa?

(smích) To byla zase morbidní představivost, kterou člověk, který tohle píše, v sobě asi má. To je jako s tím prvním románem. Sto lidí by vidělo tu věc, která mě inspirovala a nic. A mne hned napadlo tohle. No a k té druhé knize - když jsem byl na skalách na Berounsku a šel jsem k okraji a díval se dolů, napadlo mne, kdyby tady byl nějaký šílenec a strčil do mě, je konec. To jsem si nějak uložil a zkusil jsem kolem toho vytvořit celý ten příběh.

Už jsi to naznačil, příběh se odehrává na Berounsku. Ty tamodtud pocházíš, nebo tam máš část rodiny, takže to prostředí tam znáš…

Já pocházím ze Sušice, ale rodiče se přestěhovali do Berouna, takže to tam znám, mám to rád. Samozřejmě jsem si to prostředí mírně poupravoval.

A když to prostředí znáš, píše se pak lépe, než když musíš vytvořit fiktivní město, krajinu?

Asi jo, asi je to jednodušší. Ale i to fiktivní prostředí se popisuje dobře. Mě to v hlavě běží jako film, vidím obrazy a jen popisuju, co vidím. Je to skoro hmatatelné, jako kdyby ti někdo propůjčil tu schopnost a řekl: Teď tu knihu napiš.

Jedna kniha se dočkala i zvukové podoby…

Ozvali se mi z ostravského studia, kteří chtěli vydat první román jako audioknihu. To jsem nečekal a je to milé. Knihu načetl herec Ondřej Bret a to, co jsem slyšel, zní moc hezky.

Ještě se vrátím k tvým postavám. Jako učitel jsi působil v psychiatrické léčebně v Dobřanech. Vycházel jsi při vytváření některých postav z reálné zkušenosti?

Určitě, speciální pedagogice se věnuji dvaadvacátý rok a za tu dobu jsem viděl strašně moc anamnéz, z jakého prostředí ty děti vzešly, jak mohl jejich vývoj nastat. To všechno jsem zúročil do obou knih.

Když jsme si domlouvali termín rozhovoru, mluvili jsme o tom, že by obě knihy byly hezké ve filmové podobě. Přál by sis, aby je někdo zfilmoval?

Určitě bych si to přál.

Sám jsi říkal, že když píšeš, běží ti v hlavě film. Ale i ten čtenář to tak vidí, mě se ten děj při čtení taky promítal…

Je to fakt. I to, co jsi mi říkal ty, mi řeklo spousta lidí - abych to zkusil někam nabídnout, že by si to přáli vidět jako film nebo seriál. A je pravda, že když píšu nějakou postavu, většinou se mi v ní vybaví podoba někoho známého. Většinou automaticky naskočí herci.

Ono se to logicky nabízí… Plánuješ vytvořit nějakou sérii, třeba s těmi českými vyšetřovateli z románu Dál nechoď?

Už mám pár nápadů v šuplíku, jak se říká. A počítám, že tahle dvojice Horn a Bachová by se tam objevila. A zároveň mám rozepsaný další příběh odehrávající se v Americe. Je to na velmi citlivé, intimní a morbidní téma, které si myslím, že čtenáři této literatury mají rádi.

Horn a Bachová je zajímavá dvojice vyšetřovatelů, trochu protikladná, která si ale na druhé straně notuje a je sehraná. Čtenářsky určitě vděčné…

Když jsem to psal, chtěl jsem být protipólem severských detektivek, kde nenajdeš normálního vyšetřovatele. Všichni mají nějaké stigma z minulosti.

Ale mrtvol tam máš skoro stejně jako v těch severských…

(úsměv) To jo, ale říkal jsem si, že alespoň ti vyšetřovatelé budou takoví normální.

V osobě toho hlavního vyšetřovatele Horna, nepromítl jsi tam kousek sebe? On je taky trošku rocker…

(smích) Je jasné, že tam člověk dává trochu svých myšlenek a replik, které používá. Vyloženě některé pasáže jeho chování a hovorů mě bavily psát, vyžíval jsem se v nich. Ale v těch detektivkách zase nesmí být toho komična moc, aby to nepřehlušilo to napětí a tajemno.

Jak náročné je popisovat detaily zločinů? Přeci jen i spisovatelé jsou v tomto ohledu většinou laici?

Pravda, není to jednoduché, řadu věcí, abych to popsal fundovaně, jsem si musel dohledat. Až jsem si říkal, kdy u mě zazvoní policie v reakci na to, co si na internetu vyhledávám, abych mohl věrně popsat brutálnější scény, třeba příznaky škrcení a podobně. Ale jít si pro radu k odborníkům, k lékařům nebo na pitevnu, to mi bylo trapné, když jsem ještě nic nenapsal.

Teď už můžeš, jako autor dvou úspěšných thrillerů… Ale chci se zeptat. Jsi teď muzikant, spisovatel, nebo učitel? V jaké z těchto rolí se cítíš nejlépe?

V současné době bych asi nejvíce chtěl být spisovatel. Ale to je přání. Vzhledem k věku vím, že muziku nemůžu dělat donekonečna. Rád si zahraju na koncertě, ale už tam nemám takový ten vnitřní pocit, jako před lety. To psaní mě teď naplňuje víc. Neexistuje snad nic lepšího, když ti nápady jdou, píšeš, pak si to přečteš a řekneš si - hele, to vypadá docela dobře.