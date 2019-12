Příznivci rockové muziky tak dostali vánoční dárek na Boží hod. Tradiční akce Hudba jednoho města se uskutečnila večer ve stříbrském kulturním domě, kde se představily místní kapely. Další tradiční vánoční božíhodový koncert se pravidelně koná v hudebním klubu Panteon v Konstantinových Lázních. Tam vystoupil se svým bandem Michal Šindelář, který v programu koncertu nevynechal také hity, které proslavil jeho otec, Jiří Dědek Šindelář, s kapelou Katapult.

O vánoční rockový koncert nepřišli ani rockeři z Tachova. Ti se sešli v sále u Bělčáka, kde pro ně zahrály místní skupiny The New Morning a Excentr. Sál byl zcela zaplněn a návštěvníci si rockové pecky zpívali společně s hudebníky až do pozdní noci.

Sál u Bělčáka nabízí další rockové večery v první polovině příštího roku. V únoru se představí kytarista Michal Pavlíček, v březnu pak skupina Brutus a v dubnu Odyssea. Předcházet tomu bude Retro Silvestr, který začíná 31. prosince ve 20 hodin. V programu je kromě přípitku také karaoke.