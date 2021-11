V anketě Český slavík 2021 hlasovali lidé také pro klatovskou kapelu Trautenberk a svými hlasy ji vynesli na pěkné 21. místo. Celkem v anketě bojovalo 905 skupin.

Klatovská skupina Trautenberk. | Foto: archiv skupiny

"S kapelou jsme se shodli, že jsme večer udílení cen slavíka strávili nejlépe, jak jsme mohli - živým hraním v koncertním sálu plném našich fanoušků. Oni jsou naším zrcadlem a obrovským motorem, který nás už přes deset let žene vpřed. Každopádně si velice vážíme všech hlasů, které jsme v anketě obdrželi a moc za ně děkujeme. Z krásného jednadvacátého místa mezi českými kapelami se červenáme a Anička má ruměnec v dekoltu ještě dnes," řekl za skupinu jeden z členů Dalibor Dvořák s tím, že příští rok by rádi odměnili všechny fanoušky novou deskou a věří, že se bude na co těšit.