Nevšední hudební zážitek si odnášeli návštěvníci z areálu zatopeného lomu nedaleko Okrouhlého Hradiště večer v pátek 21. července. Zastavit se na chvíli v čase a přesunout myšlenkami daleko mimo realitu běžných dnů dle vlastní představivosti a fantazie jim dopřál se svými bubny, gongy, zvonky a dalšími instrumenty známý hudebník Pavel Plánka.

Gongové představení Pavla Plánky na Hradišťáku u Konstantinových Lázní | Video: Deník/Monika Šavlová

„S provozovatelem lomu Petrem jsem dlouhé roky kamarád, proto když mne požádal, jestli bych nevystoupil v tomto prostředí pro jeho přátele a hosty, neodmítl jsem,“ řekl Deníku před začátkem produkce bubeník. „Bude to taková zvuková improvizace, vymyslím si příběh přímo na pódiu a ten se budu snažit zrealizovat na tyto moje nástroje.“

Ve více jak hodinu trvajícím vystoupení pak dokázal z obrovského starého čínského gongu, který je vyroben ze slitiny bronzu, a dalších nástrojů, z nichž některé jsou prý vyrobeny pouze z plechu, doslova čarovat nádherné tóny a zvuky. Ty dokreslovala dešťová hůl a velký dešťový sloup, vydávající zvuk padající vody. Mnozí z posluchačů využili čas k meditaci, někteří jen tiše poslouchali, další prožívali svůj vlastní anebo smyšlený příběh.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Byla jsem myšlenkami v nočním pralese, chvílemi se i bála, ale pak se rozednilo, já se přesunula na ranní savanu plnou života, která s příchodem poledního vedra pomalu opět usínala,“ prozradila Deníku jedna z návštěvnic. Zvukomalebný neobvyklý zážitek nadchl Miroslavu Š. a Hanu F. z Kladrub. „Bylo to moc hezké, nezvyklé, mělo to svoje kouzlo, moc jsme si to užily,“ shodly se.

Bubeník a perkusista Pavel Plánka pochází ze Stříbra. V současné době trvale spolupracuje s Jaromírem Nohavicou, dále pak s Pájky Pajk Martina Kumžáka, kapelou Hibaj a televizní diváci mohou sympatického bubeníka znát z oblíbené taneční soutěže StarDance, kde už po mnoho let rozeznívá především bicí nástroje v Moondance Orchestra Martina Kumžáka.