Zlatým bodem programu při vyhlášení 31. ročníku Hudebních cen Žebřík v plzeňském DEPO2015 bude v pátek 31. března retrospektivní koncert fenomenálního kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka.

Michal Pavlíček (vpravo) vystoupí na Žebříku s Kamilem Střihavkou (vlevo) a Bárou Basikovou. Uprostřed ředitel ankety Jarda Hudec. | Foto: 1-23 studio Polas/J. Noska

Se svými hosty zahraje největší hity své kariéry, zazní skladby od Stromboli, BSP, Pražského výběru, ale i z jeho sólové tvorby. „Na Žebřík se opět moc těším,“ vzkázal Pavlíček fanouškům v rozhovoru pro Deník.

Co pro návštěvníky letošního vyhlášení Žebříku připravujete?

Bude to takové ohlédnutí za mojí tvorbou. Jako hosty jsem chtěl blízké přátele, se kterými jsem prošel tu svoji hudební štreku, ze Stromboli je to Bára Basiková, z BSP Kamil Střihavka, z Pražského výběru a vlastně i ze Stromboli Vilém Čok, speciálním hostem pak bude zpěvák Radek Škarohlíd. Během koncertu navíc pokřtíme nové 4CD Faces, které bilancuje moji tvorbu prakticky od 80. let až do současnosti.

S většinou hostů vystupujete poměrně často. Zahrajete skladby, které na Žebřík chystáte, na první dobrou, nebo jste si je museli oživit?

Samozřejmě to máme pod kůží, protože například rify ze Zubaté zahraje člověk už i po probuzení ve tři hodiny v noci. Ale nazkoušet si to musíme, protože třeba rytmika je jiná, než v těch kapelách, jejichž písně budeme hrát.

Anketa Žebřík pozná vítěze, Pavlíček na vyhlášení pokřtí své nové čtyřalbum

Bylo hodně složité vybrat skladby z tak bohaté tvorby na zhruba hodinový koncert?Strašně těžké. Ale nakonec se to povedlo zúžit tak, aby zazněly ty největší hity z každého období kariéry i nějaké instrumentálky.

Loni jste na žebříku hrál s Pražským výběrem a přebírali jste speciální cenu pořadatelského magazínu iReport, několik cen máte i z předchozích let. Co pro vás Žebřík znamená?

Ano, doma mám celý regál cen z Žebříku (úsměv). Anketa je pro mě velkou tradicí, jsem rád, že tady zase vystoupím v programu, který bude pestrý. Byl jsem tu x-krát, ani se to nedá spočítat, a vždy to byla skvělá záležitost s výbornou atmosférou, takže se opět moc těším. A jsem rád, že to bude spojené i s tím křtem.

Kde vznikl nápad na vydání tak obsáhlého alba?

Dostal jsem nabídku od Warner Music, že by se taková kompilace dala udělat. Člověk je rád, když se to takhle dá do kupy a vyjde takové ohlédnutí pěkně pohromadě. Vedle známých věcí jsou tam ale také skladby, které dosud vydané nebyly a jsou svým způsobem raritní. Jsou to třeba skladby z koncertů s Výběrem a Stromboli v loňském roce, ale i z doby, kdy jsem začínal (skladba Proč zrovna já? od Pražského výběru byla nahrána loni na Žebříku – pozn. red.). Nechtělo se mi to sestavovat jen z věcí, které už fanoušci mají na vinylech nebo CD.

Žebřík už zná nominace. Tři mají Ztracený, Žbirka a Vypsaná fixa

Do Plzně se brzy vrátíte, na konci dubna zahrajete s Pražským výběrem v Šeříkovce…Ano, dokud zdravíčko slouží, tak jedeme dál. I tam se fanoušci mohou těšit na známé věci, nová tvorba zatím není aktuální.

A co kromě koncertů chystáte dál?

Na podzim bych měl vydat sólovou desku, věnuji se i scénickým projektům. Dělal jsem hudbu k seriálu České televize Volha, který poběží od dubna, a pracuji na hudbě k celovečernímu filmu.