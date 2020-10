Po náročných dnech v ordinaci je potřeba si vyčistit hlavu. Míša sportuje od mala, postupně ale zjistila, že největší odreagování jí přináší běh. Zejména poslední měsíce v době pandemie jí donutily vybíhat stále častěji. S úsměvem říká, že běh má místo Lexaurinu neb jí pomohl překonat těžkou dobu, která od března nastala. Stresující práce po telefonu, léčení nemocných lidí na dálku, chaos způsobený koronavirem. Děti přišly o všechny své koníčky, zavřené školy. Uzavřené hranice a nemožnost vycestovat do milovaných Alp, to vše nutilo milou sestřičku stále častěji a na delší dobu vybíhat do přírody. Říká, že běh je lék i droga.

Zdroj: Foto:Monika Šavlová, archiv M. Valentová