Cestovatel Dalibor Bartoš

Zážitků má mnoho. "Všude nás něco zaujalo. Byli jsme i na největším průsmyku Abano, ten leží na velkém Kavkazu, nadmořská výška je 2920 metrů. Prošli jsme hodně míst, některá jsou přístupná jen v letních měsících, například vesnice Omalo. A na co jsem opravdu hrdý, to je výstup na Kazbek, který má 5020 metrů, ale my jsme došli do výšky 4000 metrů. To jsem šel sám, kolegové se vydali na kolech jiným směrem."