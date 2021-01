A protože čas doma pro ni opravdu nebyl dobou strávenou příjemně, po dokončení základní školy odešla do učení na tkadlenu do Nového Města pod Smrkem. Díky velké vzdálenosti od domova musela mladá Blanka pobývat na internátu. Ale ani tady se necítila šťastně. Své nálady, pocity a smutek začala postupně přenášet na papír. Vznikala tak velká spousta básní a povídek, které si ale schovávala pouze tzv. do šuplíku. Ale protože o některou z nich se sem tam podělila i se spolubydlícími, všiml si jí brzy i tehdejší ředitel učiliště a pokoušel se jí přesvědčit, aby svůj talent uplatnila dál. Chtěl, aby zkusila studovat JAMU v Brně, býval by jí i pomohl s přípravou a vším s tím souvisejícím. Tehdy se psal rok 1956. Bohužel Blanka dobře věděla, že finanční situace rodiny není příznivá a nemohou si její studie dovolit, proto odmítla. Na básničky však nezanevřela, a tak díky ní mohou v každém vydání kladrubského zpravodaje už od roku 1978 kladrubští občané najít krásnou báseň. Ty bývají většinou situované do daného ročního období či stavu v městečku.

Zdroj: Deník / Monika Šavlová