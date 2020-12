Ač v důchodu, přesto má stále jak vyplnit volný čas. Na svůj odchod do důchodu se těšil, nyní ale rád vzpomíná na časy, kdy byl v „aktivním“ věku a pracoval. V tzv. „počítačkách“ coby technik strávil 24 let. Nejraději měl časy, kdy pracoval v Okresní zemědělské strojní početní stanici v Mánesově ulici. Dle něj zde nevládly žádné sváry, falše či závisti. Ačkoli podmínky byly poněkud stísněné a s kolegou z druhé směny se dělili o jeden stůl, přesto se nikdy nedostali do žádné rozepře. Skvělou partu prý tehdy udržoval i sám ředitel, který když bylo třeba pracovat i o víkendu, neváhal přijet například s taškou plnou nanuků či polárkovými dorty, jen aby své zaměstnance potěšil. Když se později výpočetní stanice, která několikrát za dobu svého fungování změnila svůj název, přesunula do nové budovy v Revoluční ulici, pocítil František změnu. I zde měl spoustu kamarádů a práce ho bavila - leč takové to původní „domácí“ prostředí se jaksi vytratilo. Přesto ale přátelská atmosféra v dílně techniků vyústila v založení country kapely, jejíž existence si trvale považuje coby výraz kamarádství.

O to více vzpomíná na svoji dobu těsně předdůchodovou, kterou strávil u technických služeb města Stříbra. Tehdy se mu tam dostalo kamarádského přijetí a na časy, kdy se spolupracovníky sekával po městě trávu, hrabal listí, uklízel nepořádek či zaléval květiny, prý nikdy nezapomene. Naplňovalo ho, že oproti práci v počítačce tady bylo hotové dílo za ním hned vidět. Tvrdí, že tohle byla druhá doba, která ho zejména lidsky naplňovala. Dodnes se s bývalými kolegy rád setkává aby se přeptal na novinky v podniku či zavzpomínal na „staré dobré časy“. V kontaktu je ale i s bývalou partou z „dílny z počítačky“, čas od času zajdou do kavárny probrat děje minulé i současné a prostě jen tak pobýt ve společnosti příjemných lidí, kterých si zároveň i váží.

V současné době dokončil František za podpory Nadace Jakoubka ze Stříbra další knihu s názvem Stříbrských 100 let. K dostání by měla být v předvánočním čase ve stříbrském muzeu.

Zdroj: archiv Františka Samce