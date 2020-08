I to ji vedlo k tomu, že si pořídila chovnou stanici německých ovčáků, kterou pojmenovala Furluck, což je v překladu Chlupaté štěstí. U Hanky platí, že pes je opravdu nejlepší přítel člověka a ve chvílích, kdy jí není nejlépe, nachází pochopení především u svých milovaných fenek. Říká o nich s něhou v hlase, že jsou to její nejlepší kamarádky. Snaží se jim dopřát opravdu šťastný život. Jakmile začne o své psí smečce vyprávět, rozzáří se jí oči a je k nezadržení. Není od věci zmínit, že paní Hana už asi 25 let chová také koně, především české teplokrevníky.

Zdroj: Deník / Monika Šavlová