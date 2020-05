Lidé od vedle: Hana Štollová.

Nejvíce, na co je opravdu pyšná a co jí činí nejvíce radosti, je ale její kůň Leon. Před dvěma lety si totiž splnila svůj dětský sen. Jednoho dne se doslechla od známé, že je ke koupi vyřazený závodní kůň, tehdy s pošramocenou duší. Neváhaly s mladší dcerou ani chvíli a vyrazily se na něj podívat. V tu dobu na duši zlomený a bolavý kůň, ale s hrdě vztyčenou hlavou, jí natolik učaroval, že setkání znamenalo lásku na celý život. Leon byl přesně to, po čem od dětství, kdy sama na koni jezdila, toužila. Rozhodování bylo rychlé. Dnes je kůň z bolavé duše vyléčen a je v plné kondici, opět je to 650 kilo svalů, které na slunci jen hrají. Paní Hana už nyní nejezdí. Ježdění se věnují její dvě dcery, které jsou obě koňařkami od svých šesti let a rekreačně se na Leonkovi toulají krásnou přírodou kolem Stříbra. Hanu můžete potkat v lukách a lesích na procházce ve společnosti svého koňského kamaráda, kterého vodí i na houby.