Pan Jiří je bývalý učitel biologie a chemie, roky byl též ředitelem kladrubské základní školy. Zdá se to na první pohled nepravděpodobné, ale právě odtud pramení počátky jeho zájmu o historii, o níž se do té doby absolutně nezajímal. V roce 1971 byl jmenován vedoucím agitačního střediska, do jehož kompetence patřilo i vydávání kladrubského zpravodaje. Tehdy se rozhodl, že když už to musí dělat, bude si to dělat po svém, tak, aby byl zpravodaj zábavný a nebyl jen strohým zdrojem informací. Rozhodl se rozšířit zpravodaj o historii obce. Postupně začal čerpat informace z nejrůznějších knih, vyhledával všemožné články a ty ve zpravodaji otiskoval. Zanedlouho zjistil, že tento nápad se setkal s příznivým ohlasem a lidé ho žádali o další a další informace. O této době hovoří Jiří jako o době, kdy se stal historikem. I nyní je ještě stálým přispěvatelem do novodobého kladrubského zpravodaje. Nikdo ze zdejších si ani neumí představit, že by v něm nenašel pár stránek o tom, jak se zde žilo v dobách dávno minulých.

Zdroj: Monika Šavlová a archiv Čechurových