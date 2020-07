Společně s přítelem pomáhají budoucímu tchánovi na malém hospodářství nedaleko Kladrub. Jejich shoda ohledně lásky ke zvířatům je obdivuhodná. Touha zkusit si chov netradičních zvířat je přivedla na myšlenku zkusit chov pštrosů. Rozhodování bylo poměrně rychlé, a tak se u nich na pozemku v nedávné době objevila tři mláďátka pštrosa emu hnědého. V tu dobu se jednalo o čtrnáctidenní kuřátka, která už ale postupně rostou v pořádné opeřence. Jsou to velmi přátelští tvorové, kteří Kačku začali považovat za svoji kamarádku, běhají za ní jako pejsci, chtějí se mazlit a čas strávený s nimi není nikdy nudný. Paradoxem je, že se Katka bála ptáků a dlouhou dobu s touto fobií bojovala. Chov pštrosů emu zatím v republice není tak moc rozšířený, sami noví majitelé zatím netuší, jaké pohlaví si domů dovezli. To se dá poznat až kolem jednoho roku věku zvířete. Pokud se pštrosíkům bude dařit, plánují časem prodej vajec, aby se alespoň trochu vrátily náklady s chovem spojené. Rozhodně se Kateřina brání tomu, že by to byli tvorové pro chov na maso.

Zdroj: Deník / Monika Šavlová