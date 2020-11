Lidé od vedle: Lukáš Musil

Lukáš Musil žije v Prostiboři už deset let. Pochází ze Stříbra a do Prostiboře jezdil k prarodičům na chalupu už od dětství. Když se později naskytla možnost zakoupit a zrekonstruovat sousední dům, neváhal a společně s celou rodinou se do toho pustil.

Lukáš tak získal prostory pro svoji neobvyklou lásku a velmi zajímavého koníčka, pro vlastnoruční výrobu kytar. V malé útulné dílničce má vše, co k výrobě kytar potřebuje. Od ručního nářadí, materiálu na stavbu, kotlíku na ohřev klihu až po nákresy tvarů těl kytar. "Od dětství mě bavila práce se dřevem, poznávat jeho vlastnosti. Hrál jsem na kytaru a ten nástroj mne doslova pohltil. Zajímaly mne hudební nástroje, jak fungují a jak jsou zkonstruované. Chtěl jsem zjistit, co vše obnáší výroba dřevěných hudebních nástrojů. Z toho důvodu jsem vystudoval Houslařskou školu v Lubech u Chebu, obor výroba strunných nástrojů. Když vidíte ruční práci starých mistrů tak máte obrovskou inspiraci a v hlavě se vám honí tisíce otázek, na které si dost často musíte odpovědět sám. Jsem velice vděčný rodičům, že mě v mém rozhodnutí podpořili a na školu mi dovolili nastoupit." Základem pro výrobu kytar je jakostní dřevo, musí být tzv. zralé. "To poznáte dle poklepu a ozevu. Už na škole jsem nakupoval dřevo, ze kterého dělám dodnes. Kupuji dřevo ve formě desek a obnáší to velice pečlivý výběr. Desku si vždy poklepu a poslechnu ozev, tzn. jak zní, dle toho si určím, na co se použije. Na vrchní desku používám dřevo smrkové nebo cedrové, na spodní desku a luby pak palisandr, zebrano, ovankol nebo ořech. Na krk pak používám opět cedr nebo mahagon. V oblibě mám palisandr díky je ho výrazným tonům. Materiálu je v nabídce mnoho a toto je úzký výběr používaných druhů. Žebrování dělám na spodní desku ze stejného dřeva jako krk, ale na vrchní desku používám zásadně smrk. Nulové a sedlové pražce jsou z kosti." Lukáš si vede pořadač plný nejrůznějších nápadů, návrhů. Po nakreslení základních obrysů nástroje konzultuje vzhled s manželkou. Věcné připomínky k estetice a tvaru jsou pro něj důležité. "Pro mne je vznik nástroje úžasné dobrodružství od prvotních návrhů až po první přehrání." A další krédo, kterého se výrobce drží: "Řemeslník musí vždy odevzdat perfektní práci. Kvalita je jen jedna. Každý nástroj je originál. Rukopis výrobce je jedinečný, což v sériové výrobě nelze dosáhnout. Do rukou se vám s nástrojem dostává příběh, ve kterém jakožto hráč pokračujete a píšete také." Chtěl by začít stavět harfovou kytaru. Základní studii už má hotovou a hlavice nástroje by byla ve tvaru lipového listu, jakožto symbol naší země. "Důležité je nebát se a jít za tím. V klasické hře je pro mne obrovskou inspirací fenomenální kytarista Štěpán Rak. Jeho hudba je magická a krása tónu vás zasáhne v plném rozsahu. Každý kdo dělá jakoukoliv práci s respektem a úctou k tradicím a historii, je na dobré cestě. Máte-li podporu rodiny a blízkého okolí, tak jste šťastný člověk. Moc bych si přál, aby mnou vyrobené nástroje přinášely radost z hudby a i nové podněty."

