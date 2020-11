"Modelařina mě bavila už od dětství. Vyrostl jsem na časopisech ABC, kde každé číslo nabízelo nějaký papírový model, který jsem okamžitě sestavil. Navíc už za mého dětství se daly sehnat různé plastové modely, takže jsem sháněl a skládal. Pak přišla vojna, rodina a měl jsem jiné starosti. Mým snem od dětství bylo a stále je, i když se mi to asi nesplní, postavit si někde u lesa vlastní srub a v něm žít. No, a jak jsem se postupem času vrátil k trampování, což byla a je moje srdeční záležitost, napadlo mne, že to, co na vandrech vídám, bych mohl i ve zmenšeném podání vyrobit. Prostě si splnit sen alespoň ve zmenšeném vydání. A tak jsem asi před osmi lety začal s tvorbou modelů nejrůznějších roubenek. Našel jsem tehdy na zahradě pár špalíků, hranolků a už to šlo tak nějak samo."

Zdroj: Deník / Monika Šavlová