A jak se dalo očekávat, pozornosti neušel ani zkušeným matadorům tachovské rockové scény, legendárnímu Excentru. Patrikův talent tak už mohli fanoušci Excentru několikrát posoudit a pravděpodobně to bude možné i teď, kdy se kulturní život pomalu vrací do původních kolejí a už je avizován letní bigbít s Excentrem, a to 4. července na koupališti v Plané. Věřme, že situace dovolí, aby na rockový večer pod širým nebem mohlo přijít co nejvíce fanoušků.

Zdroj: Foto: Deník/Jiří Kohout, Archiv Patrika Petruně