Kladrubský klášter je již po mnoho let vyhlášený mimo jiné i svými ojedinělými úžasnými oživenými prohlídkami. Málokdo ale ví, že za texty, scénářem a režií stojí kromě zdejšího kastelána Milana Zoubka právě i posledních několik let Silva. Po mnoha hodinách strávených u počítače, kdy se společně s Milanem snaží každý rok prohlídky situovat do jiné historické doby existence kláštera, pak tráví s dobrovolnými herci spoustu času u zkoušek. Tyto mimořádné prohlídky jsou navíc známé i tím, že každá skupina návštěvníků má svého průvodce, který je historií a jednotlivými scénkami provede. I v této roli několikrát během dvou víkendů, kdy se akce koná, potkáte Silvu. Její smysl pro humor je dalším osvěžením již tak zajímavých prohlídek.

Zdroj: Monika Šavlová a archiv S. Strachotové