Sofi s tancem začala v sedmi letech v DDM ve Stříbře, kde byl kroužek streetdance a kde tancovala pouze jeden školní rok, když jim trenérka oznámila, že kroužek končí. Sofi měla jasno a věděla, že chce dál tancovat a poprosila rodiče, aby ji zapsali do tanečního studia E.B.T.S. Evy Bartovské v Nýřanech, kde se tančí především také street dance a hip hop. Tato volba se ukázala jako opravdu dobrá, malá tanečnice se brzo propracovala do prvních řad a společně s celým týmem začala objíždět taneční soutěže. S tanečním studiem E.B.T.S. se zúčastnila v roce 2019 několika soutěží, mimo jiné například tanečního turné CZECH DANCE MASTERS, kde skupina obsadila v celorepublikové soutěži v Brně krásné 5. místo. Krásných umístění byla celá řada, mezi ně patří i 4. místo v soutěži Taneční skupina roku, kdy partě mladých tanečníků jen těsně uniklo televizní finále. Sofča přiznává, že často po celodenním zápřahu na takovéto akci je unavená, bolavá a někdy i z horka v hale, vydýchaného vzduchu, ale i adrenalinu jí nebývá nejlépe. Nicméně stejně jako kamarádky z týmu se s tím musí poprat, a když se pak zadaří vystoupat na stupně vítězů, je to pro ni dostatečná odměna. Ač se jedná o dětské soubory, choreografie jsou skvěle propracované, ale i velmi těžké. Soutěžní vystoupení plné rychlého tance trvá cca 4 minuty, což neznalému připadá jako doba krátká, ale pokud musíte "jet" v rychlém rytmu, je to opravdu velmi náročné. V souvislosti s tancováním Sofi ráda vzpomíná na udělování Umělecké ceny hejtmana a Galavečer Perla Plzeňského kraje. Účast na něm si společně s týmem vysloužila díky skvělým výsledkům celého týmu v soutěžích.

Lidé od vedle: Sofie Eberlová.Zdroj: Foto: Archiv rodiny Eberlových