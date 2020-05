Protože je hudba opravdu její velkou životní láskou, vystudovala dvě hudební školy, HAMU a PFUK. Už od mládí měla představu, že by chtěla hudbu vyučovat. To se jí povedlo po mateřské dovolené, tehdy jí pomocnou ruku podal tehdejší starosta Kladrub Emil Janča. Pobočka ZUŠ Stříbro byla v Kladrubech vždy, ale zdejší učitelka sem za několika žáky dojížděla pouze jedenkrát v týdnu. Po jejím odchodu do důchodu vznikl problém, jak by se zdejší žáčci dopravovali na výuku do Stříbra. Starosta tak nabídl paní Stáně, že jí pomůže vybudovat učebnu, kde bude vyučovat pravidelně několik dní v týdnu. Slovo dalo slovo a v dnešní době už má učitelka v Kladrubech každoročně kolem 30 malých hudebníků.