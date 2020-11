Poštovní doručovatel musí vyrazit za každého počasí bez ohledu na to, jak se cítí, je-li unaven či není. Domů se často vrací promrzlý, promoklý či pro změnu upocený a zaprášený. Přesto všechno si Vlasta našla čas na splnění svého snu. S manželem Františkem se pustili do přestavby starého domečku v části Kladrub zvané Pozorka. Zde se cítí opravdu šťastně. Nadšeně vypráví, že ze zahrádky, kde ráda sedává a pozoruje na louce pod klášterem nejrůznější ptáčky, vídá již několik let také srnečku.

Zdroj: Deník / Monika Šavlová