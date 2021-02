Zdroj: Deník / Jiří Kohout

K provázení turistů zámkem je třeba se naučit řadu historických skutečností a výklad, který se návštěvníkům prezentuje. "To, co se říká turistům není vždycky doslova stejné. Někteří si totiž chtějí zámek jen prohlédnout, jiní chtějí slyšet detaily z historie, ale ptají se i na současný život v obci a podobně. Na rozdíl od velkých zámků, jako je Hluboká, Krumlov a podobně, kde mi připadá výklad průvodců jako příliš monotónní a jednotvárný, mě více vyhovuje vést s návštěvníky hovor, odpovídat jim. Je mi to bližší."