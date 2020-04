Co výrobek, to originál, i když někdy šaty velmi podobné, nikdy rozhodně nejsou stejné a to je to, co každá žena ocení. Paní Alžběta má dokonce zážitek, který ji osobně velmi potěšil. Nedávno si sama pro sebe ušila kabátek, ve kterém vyrazila na nákupy. Náhle u ní zastavilo auto, z něj vyskočila žena a Bety oslovila s tím, že přesně po takovém kabátku touží, že ten si vysnila a nikde ho nikdy neviděla. Následoval sice rychlý, ale příjemný rozhovor, který prostě zahřál u srdíčka.