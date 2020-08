Zdroj: Archiv rodiny

Drobná maminka tří dětí stíhá neuvěřitelné množství aktivit. Vystudovala oděvní školu v Plzni a tak nikoho nepřekvapí, že mezi její největší zálibu patří ruční výroba, především háčkování. Roky snila o tom, že by se svému koníčku mohla věnovat více, za pomoci manžela se jí podařilo až před dvěma lety, kdy zůstala doma s třetím dítětem. Tiše a nenápadně, ale o to rychleji a úspěšněji pronikla na trh a svými výrobky si vydobyla za krátké období slušného postavení zejména v módním odvětví. Nicméně v její nabídce můžete najít i ručně vyrobené pelíšky pro domácí mazlíčky či doplňky do kuchyně. Výrobky paní Moniky jsou prostě zaručená značka originality z ručně háčkovaných produktů.