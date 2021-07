Bazén v Tokyo Aquatics Centre má červené startovní bloky. "Vypadá krásně. Na ten z Ria si moc nevzpomínám, ale rozhodně je tenhle hezčí. Patří k nejhezčím bazénům, co jsem kdy viděla," řekla v nahrávce pro média úřadující mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob.

Zatímco střelkyně Nikola Šarounová si stěžovala na organizační zádrhele, elitní česká plavkyně má opačné zkušenosti. "Tokio zatím super. Musím říct, že tady zatím všechno funguje. Mají to tady opravdu pošetřené, nikde se moc nečeká, je to tady všechno hezky zařízené. Navíc Japonci jsou velice ochotní, takže nám vždycky se vším pomůžou," pochvalovala si.

Na Olympijském stadionu při pátečním ceremoniálu na úvod odložené olympiády nebyla. Nemohla si tak obléci nástupovou kolekci, kterou předváděla v jednom z propagačních videí.

"Je to součást olympiády, ale tím, jak je to bez diváků, tak to nemá úplně tu atmosféru, jakou bych si u toho představovala. Jsem ráda, že jsem to mohla sledovat z televize, že jsem nemusela stát na nohou a že jsem to viděla ze židle. Kdyby tu byli diváci, tak je to asi o něčem jiném," uvedla jednadvacetiletá plavkyně.

"Trošku mě to mrzí, protože je to něco, co k té olympiádě patří, ale ani v Riu jsem nebyla a taky jsem to zvládla," dodala.

Seemanová jako obvykle touží na olympijských hrách po překonání vlastních českých rekordů. Na dvoustovce, která je její nejsilnější disciplínou, by jí to mohlo vynést vysněné olympijské finále.

Poprvé si v závodním rytmu vyzkouší olympijský bazén dnes jako členka kraulařské štafety. V pondělí jsou na programu rozplavby na 200 metrů volný způsob.