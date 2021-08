Kajakář Josef Dostál prošel hladce rozjížďkou i semifinále a zprvu tak potvrdil, že to po stříbru z Ria de Janeiro na kilometrové trati myslí s útokem na zlato vážně.

Jenže další zacinknutí pro Česko tentokrát nepřišlo. Dostál si v úterý ráno na trati 1000 metrů po postupu z druhého místa v semifinále vyjel v závěrečném závodě "až" pátou příčku.

Čtyřnásobného mistra světa ve sportovním lezení Ondru čeká kvalifikace, z níž do čtvrtečního finále postoupí nejlepších osm z dvaceti lezců. Na rozdíl od světového šampionátu se soutěží jen v kombinaci tří disciplín - lezení na obtížnost, boulderingu a rychlosti, která je Ondrovou slabší stránkou.

Za obtížnost už má tři zlaté z MS a v roce 2014 vyhrál i bouldering, tedy překonávání jednotlivých extrémně těžkých překážek v nízké výšce. I v kombinaci dokázal v roce 2018 v Innsbrucku získat světové stříbro, na posledním šampionátu před dvěma lety právě v Japonsku ale z kvalifikace nepostoupil. Favority jsou domácí Tomoa Narasaki a Rakušan Jakob Schubert, dva poslední mistři světa.

Česká účast v úterý v Tokiu:



2:20 atletika - oštěp ženy - kvalifikace: Ogrodníková

2:45 400 m ženy - rozběhy: Vondrová, Malíková

3:50 oštěp ženy - kvalifikace: Špotáková, Gillarová

4:05 200 m muži - rozběhy: Jirka

2:44 rychlostní kanoistika - semifinále - C2 1000 m muži: M. Fuksa, P. Fuksa

3:00 K1 1000 m muži: Dostál

10:00 sportovní lezení - muži – kvalifikace: Ondra

12:00 jezdectví - parkur jednotlivci – kvalifikace: Kellnerová, Opatrný, Papoušek

12:15 atletika - koule muži - kvalifikace: Staněk

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nezvládla v Tokiu kvalifikaci. Hodila jen 60,52 metru a ve čtvrtečním finále bude scházet. Nepostoupily ani další dvě české oštěpařky Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová. V dopoledním programu z šestice českých atletů uspěla jen Lada Vondrová, která postoupila do semifinále běhu na 400 metrů v osobním rekordu 51,14 sekundy.

Čtyřicetiletá Špotáková při pátém olympijském startu měla hodně nepovedený první pokus, který si ani nenechala změřit. Ve druhém sice přehodila hranici šedesáti metrů, ale stačilo to jen na 14. místo. K postupu jí chybělo 42 centimetrů.

Ogrodníková, pátá žena letošních světových tabulek, vstoupila do kvalifikace jako první z českého tria. První pokus mířil za kvalifikační limit 63 metrů, ale přešlápla a pak už se k němu nepřiblížila. Hod jen tři centimetry za značku šedesáti metrů na finále stačit nemohl, stejně jako 59,16 Gillarové, která alespoň zaznamenala svůj nejlepší letošní výkon. Nejdelší hod předvedla Polka Maria Andrejczyková - 65,24 m.

Vondrová ubrala pět setin z času, jímž před třemi týdny v Tallinnu vyhrála mistrovství Evropy do 23 let. Za vítězkou rozběhu, majitelkou devíti olympijských medailí Američankou Allyson Felixovou, v cílové rovince stáhla ztrátu a skvělým finišem proklouzla do semifinále. V něm byla už před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá.

Juniorská mistryně světa Barbora Malíková se při prvním velkém seniorském startu naopak nepřiblížila času 51,23, jímž v Tallinnu získala stříbro. Ve svém rozběhu, který byl ze všech nejrychlejší, doběhla šestá za 52,83 a celkově obsadila 34. místo. Obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham hladce vyhrála svůj rozběh za 50,50 a ještě šetřila síly na večerní finále na poloviční trati.

Sprinter Jan Jirka byl v rozběhu na 200 metrů diskvalifikován kvůli vyšlápnutí z dráhy. Čas 21,00, jímž o 55 setin zaostal za svým letošním českým rekordem ze Zlína, by stejně na postup nestačil.

Začne také soutěž v jezdeckém parkuru, kde mají Češi olympijské zastoupení kompletním týmem poprvé po 85 letech. Trojice Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek je mezi 75 jezdci, z nichž třicet postoupí do středečního finále. V sobotu pak vyvrcholí soutěž tříčlenných družstev.