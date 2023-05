Automobil v současné době nechybí ve většině mladých rodin s malými dětmi. Každý rodič se chce svým potomkem pochlubit příbuzným, proto malá miminka v autě nebývají na našich silnicích výjimkou. Jak dítě správně do auta obléct a na co si dát při jeho převozu pozor?

Ve vozidle kontrolujte, jak se dítě cítí. | Foto: Radim Šlezingr

Cestování s miminkem od tří měsíců

Odkdy je vhodné cestovat s malým dítětem v autě? Na to není přesná odpověď, ale obecně se doporučuje počkat alespoň tři měsíce. Většina rodičů ale převáží své potomky už mnohem dříve, například při cestě k lékaři nebo za příbuznými. V zimním období jsou tak nejmenší pasažéři vystavováni velkým teplotním rozdílům a nejinak je tomu i v létě, kdy řidiči zapínají v horkém počasí ve vozidle klimatizaci.

Jak na cestování s miminkem autem:

Zdroj: Youtube

Pozor na velké teplotní rozdíly

Řiďme se jednoduchou radou: nic se nemá přehánět. Nejhorší pro miminko je, když je vystavováno velkým teplotním rozdílům. Není proto dobré přenášet jej v mrazivém počasí zabalené do fusaku na parkovišti a potom jej usadit do přetopeného auta. Stejně tak v létě na něj pustit klimatizaci. Důležité je, aby dítě neprochladlo, proto jej při přenosu do auta dobře oblečte a s topením v autě to nepřehánějte. Také během jízdy větrejte minimálně, aby se nevytvořil v autě průvan. Nezapomeňte ani na to, že vzduch z klimatizace není pro miminka nejvhodnější.

Nevíte si rady s výbavou pro dvojčata? Poradíme vám, co musíte pořídit

„Osvědčilo se mi oblékat v zimě své děti do více vrstev tak, abych jim mohla během cesty sundat například bundu ve chvíli, kdy se auto zahřeje, protože dítě se rychle zapotí. Takže jsem dělala po několika minutách jízdy zastávku a kontrolovala, jestli mu není horko,“ uvedla Hana Pavloušková z Opavy, která se svými dvěma dětmi jezdila příležitostně autem od jejich prvních dnů po narození. V zimě s oblibou používala do autosedačky fusak a dodnes vozí v autě lehkou deku, která může posloužit pro první zahřátí.

S nákupy pro miminko si u Šustrů poradili, teď chtějí přejít na látkové pleny

Složitější situace podle ní byla v létě, kdy auto bylo rozehřáté. „Paní doktorka mě varovala před používáním klimatizace. Pustit ji v létě naplno, je to nejhorší, co můžeme pro miminko udělat, pokud je jen v plínce a třeba dupačkách. Doporučila mi, abych auto pokaždé všemi dveřmi nejdříve pořádně vyvětrala. To pomůže více, než pustit hned naplno klimatizaci,“ doplnila matka dvou dětí z Opavy. Podle ní je důležité oblékat miminka do auta s rozumem a neustále kontrolovat, jak se cítí.

Nezbytná autosedačka i náhradní oblečení

Při cestě autem je dobré mít také nachystané pro dítě náhradní oblečení. Dětem se totiž nezřídka stává, že se jim udělá z jízdy špatně od žaludku. Pro takové případy nezapomeňte přibalit do auta také vlhčené ubrousky. Hodit se vám mohou i rezervní plenky a přebalovací podložka.

Zdravá a bezpečná hra – to je Smoby, výrobce potřeb pro děti

Pokud chcete převážet v autě miminko, rozhodně se nevyhnete pořízení autosedačky. Vybírejte takovou, která splňuje veškeré bezpečnostní podmínky a má atest. Před jízdou důkladně zkontrolujte, že je správně upevněná. Pokud převážíte dítě na předním sedadle, ujistěte se, že je na místě spolujezdce vypnutý airbag.

Praktické doplňky ochrání před zimou i přehřátím

Pro zimní měsíce se vám bude hodit také fusak do autosedačky, který miminku zajistí pohodlí a optimální teplotní podmínky. Někteří výrobci autosedaček nabízejí speciální fusaky na míru, pořídit můžete ale také univerzální.

KVÍZ: Nejplodnější matka nebo nejtěžší dítě. Vítejte ve světě "mimi" rekordů

Naopak v letních měsících se neobejdete bez stínítka do oken automobilu. Zabrání tak přehřátí dítěte na přímém Slunci, které může nastat i při puštěné klimatizaci. Proto nezapomínejte na to, že lépe se s miminkem cestuje autem ve večerních hodinách, kdy se také vyhnete dopravní špičce a miminko se může prospat.