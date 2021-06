Národní tým předvedl na MS v Rize svůj zatím nejlepší výkon a po parádním obratu zdolal 4:2 Švédsko. Veledůležitá výhra znamená zásadní zlepšení českých šancí na účast ve čtvtrtfinále.

Jakub Flek (19) slaví s Jiřím Smejkalem svůj gól proti Švédsku. | Foto: ČTK

Český hokej už se za svou dlouhou historii dostal do všelijakých patálií. Ale že by na mistrovství světa nepostoupil ze základní skupiny do čtvrtfinále? Nevídáno, neslýcháno. Jenže letos to na turnaji v Rize reálně hrozilo. Proto bylo čtvrteční vítězství 4:2 tak nesmírně důležité. Naděje na postup se zase rozhořela.