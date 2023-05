Hlavní trenér českých hokejistů Kari Jalonen odtajnil nominaci pro letošní mistrovství světa v Rize a Tampere, na kterém bude národní tým obhajovat bronzové medaile. Do lotyšské metropole odletí v úterý dopoledne i útočník Filip Chlapík, bostonský zadák Jakub Zbořil či extraligový šampion z Třince Daniel Voženílek. Místo v sestavě naopak nezbylo na Tomáše Hyku, Hynka Zohornu nebo talentovaného Davida Jiříčka, kterého připravilo o závěrečný turnaj zranění.

Roman Červenka a Kari Jalonen. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Finský kouč zvěřejnil nominaci zhruba hodinu po skončení závěrečné domácí generálky, ve které Češi podlehli Švýcarsku 2:3. „Tento rok nebylo vůbec jednoduché udělat finální rozhodnutí. Proto nám to taky dalo tolik času, museli jsme všechny hráče podrobně probrat, určit si jejich role. Jsem rád na zo, že tu máme tolik typologicky různých hráčů. Přesně takhle jsme chtěli náš tým postavit,“ zdůvodnil volbu Jalonen.

Ve finální pětadvacetičlenné nominaci se nakonec nachází hned deset bronzových medailistů z loňského šampionátu ve Finsku a k tomu rovněž pět posil z NHL. Na závěrečném turnaji v Rize a Tampere se pak objeví hned devět debutantů včetně útočníků Ondřeje Beránka s Danielem Voženílkem, kteří si o místo v kádru řekli skvělými výkony na domácím přípravném turnaji v Brně.

Buldok, kterého si nejde nevšimnout. Voženílek roste pro Rigu i světový hokej

„Není vůbec jednoduché říct hráčům, že se nevešli do finálního výběru, ale je to součást mojí práce. Proto to chvíli trvalo. Chtěli jsme mluvit s každým z těch hráčů, řekli jsme jim, že odvedli dobrou práci, ale zároveň i důvody našeho konečného rozhodnutí,“ vysvětlil lodivod české střídačky.

Jiříčka vyřadilo z nominace další zranění

K žádným změnám nedošlo na brankářském postu, do Rigy tak nakonec odcestuje kompletní trojice ve složení Karel Vejmelka, Marek Langhamer a Šimon Hrubec. Mezi obránci si místenku na závěrečný turnaj zajistili Michalové Jordán s Kempným, Tomáš Kundrátek, Jan Košťálek Tomáš Dvořák a David Němeček. K šestici vyvolených se přidali také dva zástupci ze zámoří Ronald Knot a Jakub Zbořil.

Poslední škrty finského kouče naopak odnesli extraligoví obránci Jan Ščotka a Jakub Jeřábek. A scházet nakonec bude i talentovaný bek David Jiříček, který si v neděli proti Švýcarsku přivodil další zdravotní trable, které mu neumožní nadále pokračovat s týmem na mistrovství světa.

„Měl zranění kyčle po zápase s Rakouskem. To už by mělo být v pořádku, ale dnešní zápas proti Švýcarsku nedohrál kvůli zranění kotníku a nevíme, na jak dlouho by to bylo. Proto jsme se ho rozhodli do nominace nezařadit,“ vysvětlil své rozhodnutí Jalonen.

Do Rigy s Chlapíkem i řadou debutantů

Ofenzivní řady povede na turnaji z pozice kapitána kanonýr Roman Červenka, do Pobaltí míří rovněž Dominik Kubalík, Michael Špaček či Lukáš Sedlák, jenž se však bude muset obejít bez svého parťáka z Pardubic Tomáše Hyky, který se naopak do závěrečné nominace neprobojoval. Před odletem do Rigy se k týmu připojí i útočník New Yorku Rangers Filip Chytil.

Šampionát za mikrofonem? Pořád to vnímám jako náboj, tvrdí komentátor Zamazal

Trenér Jalonen se nakonec rozhodl dát svou důvěru také Filipu Chlapíkovi, kromě něho se z premiérové pozvánky na světový šampionát radují například David Tomášek či další zámořská posila Martin Kaut. Trenérský sbor oproti tomu nepočítá s Michalem Kovařčíkem, Radanem Lencem, Hynkem Zohornou nebo Romanem Horákem.

Jalonen složil pestrý mix hráčů různých typů a charakterů, přesně tak jak chtěl. „V týmu jsou hráči různých typů a jsou schopni zastat různé role. Když už máme finální výběr, je třeba si sednout znovu, aby hráči pochopili, co se od nich žádá a aby vytvořili fungující tým,“ řekl Fin.

Češi do turnaje vstoupí v pátek duelem se Slováky.

Nominace národního týmu na MS v Rize a Tampere:

Brankáři: Šimon Hrubec (Curych), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes), Marek Langhamer (Ilves Tampere).



Obránci: Michal Jordán (Rapperswil), Tomáš Kundrátek (Kometa Brno), Jan Košťálek, Tomáš Dvořák (oba Pardubice), Michal Kempný, David Němeček (oba Sparta Praha), Ronald Knot (Tucson), Jakub Zbořil (Boston Bruins).



Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Filip Chlapík, Michael Špaček (oba Ambri-Piotta), Jakub Flek (Kometa Brno), Vladimír Sobotka, David Tomášek (oba Sparta Praha), Lukáš Sedlák (Pardubice), Jiří Smejkal (Oskarshamn), Martin Kaut (San Jose Sharks), Roman Červenka (Rapperswil), Dominik Kubalík (Detroit Red Wings), Daniel Voženílek (Třinec), Filip Chytil (New York Rangers).