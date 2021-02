Starosta Tachova Ladislav Macák si v rozhovoru pro Deník postěžoval, jak moc přibylo byrokracie. Mimo jiné i v souvislosti s projektem tzv. smart city, chytré město.

Jiří Kohout | Foto: Deník

Na jednu stranu dobrý nápad třeba s čipy do kontejnerů na odpad, aby je mohli popeláři ihned po zaplnění odvézt. Na stranu druhou, je to cesta navíc. Jedou pro plný kontejner, ale pak absolvují obvyklou trasu kolem stejného kontejneru v rámci svozového dne. Stojí to peníze za software i za naftu a další vstupní náklady. Ale to se určitě časem spraví k lepšímu.