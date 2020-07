V dopise naše čtenářka z Malých Dvorců píše, zkráceně řečeno, že před časem vyhodila časopis Ženy (který je vkládanou přílohou Deníků) a že v jednom z čísel byl článek s recepty a sedmi surovinami. Ale že si přesně nepamatuje, z jakého roku ten časopis byl, možná 2018, možná 2017, a že ani přesně neví, které to byly suroviny. „Asi vejce, losos… bylo jich sedm…“ píše čtenářka.

Dopis na našich tvářích v redakci zprvu vyvolal úsměv, což by byla logická reakce zřejmě každého. Ale nedalo mi to. Naštěstí jsem mohl „zalistovat“ v elektronickém archivu a najít si vydání časopisu Ženy z uvedených ročníků. V počítači jsem prolistoval celý ročník 2017. Nic. Pak ročník 2018. A skutečně. Našel jsem jediný článek, kde byla přímo uvedena kolonka „7 tipů na nejlepší suroviny“.. Samotného mě to překvapilo, nečekal jsem, že článek najdu během půl hodiny. A tak jej naší čtenářce vytiskneme a při nejbližší příležitosti do Malých Dvorců odvezeme.