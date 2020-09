Například ve Stříbře si už na sklonku nouzového stavu naplánovali na třetí zářijovou sobotu akci, která už ve svém názvu (PoVIRažení) naznačuje, že se mělo jednat o jakési symbolické zamávání epidemii. Jenže situace se poněkud zkomplikovala.

Teď se neví, jestli akce vůbec bude. Zatím ji nikdo nezrušil, ale co kdyby… V jedné hospodě v Tachově zase hosté polemizovali, jestli musí být rouška nasazena neustále a sundána pouze při napití.

Ať je to tak nebo tak, jisté je, že některá současná pravidla jsou jako by vytvořená v Kocourkově.

Těžko říct, do jaké míry roušky zabrání většímu šíření covidu. Názory se různí, i když svoje opodstatnění roušky v některých případech mají. Jestli by ovšem, vzhledem k přístupu veřejnosti k povinnosti je někde nosit a někde nenosit, nebylo lepší nechat to na lidech, ať si rozhodnou sami, jestli je budou nosit nebo ne. Třeba bychom byli příjemně překvapeni.