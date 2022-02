Tak se to nějak sešlo, najednou je svět médií plný vzpomínek na devadesátá léta minulého století. Televize vysílají dokumenty, hrané seriály, v novinách se objevují připomínky významných událostí z uvedené doby, vzpomínkami na devadesátky se hemží i sociální sítě.

Někdy není úplně od věci sáhnout do vzpomínek, připomenout si, co nás potkalo příjemného, ale třeba také nepříjemného.

A právě devadesátky takové byly. Na straně jedné stále ještě doznívající euforie z nově získané svobody, na straně druhé vyšší kriminalita, občas divoká privatizace, zkrátka poznávání, co vše si lze dovolit.

Ani tachovskému regionu se nevyhnuly trochu divočejší události, stačí si připomenout třeba mnohé požáry bývalých restaurací, či motorestů.

Devadesátky pominuly, situace se v mnoha směrech zklidnila, lidé zkrátka začali mít jiné starosti a jiné priority. Další desetiletí prosvištělo tak nějak poklidně. Ale současnost zase dává velkou příležitost ukládat do paměti události, protože jestli se na něco bude vzpomínat za dvacet let, určitě to bude pandemie a vše kolem ní.

Závěrečné tanečních kurzů se odkládají kvůli omezené kapacitě na březen