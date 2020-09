A právě malotřídky často bojují o přežití, jinými slovy o každého žáka. Protože řada rodičů nevyužívá možnost dát dítě do školy ve vsi, kde bydlí, ale vozí je do větší městské školy.

Někdy je důvod zcela praktický – když rodiče ve městě pracují, dítě má prostě stejnou cestu. Ale i docházka do malé vesnické školičky má své klady. Dítě je více na čerstvém vzduchu, méně vystaveno nástrahám dopravních situací ve městě a tak dále, a tak dále.

Obecní samosprávy ve spolupráci s vedením malých školiček se snaží všemi možnými způsoby motivovat rodiče i děti, aby dávali výuce na vesnici přednost.

A bylo by dobré, kdyby to rodiče, pokud to jde, brali v potaz. Vždyť vesnické školy bývají – vedle dobrovolných hasičů – často jedinými nebo jedněmi z mála nositelů kulturního a společenského života v takové vesnici. A je hezké, když česká vesnice žije a neslouží pouze jako noclehárna lidí pracujících ve městě.