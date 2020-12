A právě Tachovsko je na tom v kraji nejhůře.

Až doposud to sice nebylo příjemné, ale zas tak velká tragédie to také nebyla. Ale v době distanční výuky a práce z domova už to problém je. Zvláště když si představíte, že vás zaměstnavatel pošle na home office a vy chytnete slušný signál třeba jen v kůlničce, kde štípete dříví.

Pravda, dostat síť do odlehlých lokalit není technicky jednoduché. Znamená to vybudovat dostatečné vysílače. A také mít na to dostatek financí. Proto se jako sympatická jeví snahy operátorů i vlády zapojit se do programu, který dovolí čerpat evropské peníze právě na podporu dostatečného signálu v zapadlých místech.