Jiří Kohout | Foto: Deník

Dvakrát během několika málo dní měli policisté co do činění s jedním řidičem, který sedl za volant, přestože nesmí, neboť mu to zakázal soud. To druhé setkání bylo dramatické a neobešlo se bez automobilové honičky mezí Stříbrem a Planou.