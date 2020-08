Vážení čtenáři, nastává historický okamžik v bytí Tachovského deníku.

Jiří Kohout | Foto: Deník

Po více než šestadvaceti letech přestává existovat kamenná redakce. Samozřejmě to neznamená, že by se rušil Tachovský deník, ten nadále seženete na obvyklých prodejních místech, nebo si jej můžete předplatit. Pracovat budeme na tzv. home office. Přesto i nadále můžete zasílat poštu, a to na novou adresu, která je Tachovský deník, MKS Tachov, náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov. V případě jakýchkoliv dotazů napište na jiri.kohout@denik.cz.