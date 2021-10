Pročítání seznamů jmen na hlasovacích lístcích do jakýchkoliv voleb je vždycky zajímavé. Můžete zjistit, kdo kandiduje z vašeho okresu, ze sousední vesnice, ze sousední ulice.

Je samozřejmé, že za jmény kandidátů jsou uvedeny některé jejich osobní údaje – každého jistě zajímá vedle bydliště také věk a povolání kandidáta.

A u každých voleb se v hlasovacích lístcích najde něco, co pobaví. Někdy už je to třeba jen název strany. Ano, i letos kandiduje do sněmovny strana se snad nejdelším názvem v politickém spektru – schválně, podařilo se vám někdy ten název dočíst do konce? A už je zaznamenán v knize rekordů?

Letos také rozhodně pobaví kandidátka jedné strany, která láká voliče na svoje očkovací občanské postoje. A tak si za jménem, věkem a profesí můžeme přečíst „aktivní odpůrce očkování“. Nebo „neočkovaná“.

Nejhorší je, že to ti lidé zřejmě myslí smrtelně vážně. Opravdu je pro práci v Poslanecké sněmovně rozhodující, jestli jsem odpůrce nebo příznivec očkování? Fakt je to tak důležité? V tom případě, pánbůh s námi.